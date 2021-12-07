Sungurlu Belediyesi çimento satın alacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sungurlu Belediyesi 10.000 ton dökme çimento ve 200 ton torbalı portland (32,5) çimento alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.