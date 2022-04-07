Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yatağan Belediyesi, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalara kapsamında yapım ihalesi düzenleyecek.

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nin 6-7 kilometre batısındaki Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Eskihisar mahallesi sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin Bouleuterion bölümünde yaptırılacak restorasyon uygulaması için Yatağan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26 Nisan 2022 tarihinde ihale düzenlenecek.

İhaleyi alan yüklenici, taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

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