Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hüküm ve Tasarrufu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde ilanda konumları belirtilen spor tesisleri 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhaleler İhaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre yapılacaktır.

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