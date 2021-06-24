Sözleşmeli personel seçme sınavı ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Proje, işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Başarılı adaylarla imzalanacak iş sözleşmeleri 15 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak olacak.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

