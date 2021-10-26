Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel istihdam edecek.

Büro Personeli, Destek Personeli, Avukat, Hemşire, Psikolog, Tabip ve Teknisyen kadrolarına başvurmak isteyenlerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacak. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.

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