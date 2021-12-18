Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 24 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

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