Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla 5 Sözleşmeli Büro Personeli, 302 Sözleşmeli Tekniker ve 100 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak.

Başvurular, 30 Aralık 2021 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden yapılabilecaek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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