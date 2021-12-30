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Sıvılaştırılmış doğalgaz alınacaktır
İLAN 30.12.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumuna Lng (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Veya Cng (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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