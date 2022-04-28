Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alacak
İLAN 28.04.2022, 02:55
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 75 öğretim üyesi alacak. Kadrolara başvuracak adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitenin web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
İlan için son başvuru tarihi 16 Mayıs 2022 günü mesai bitimidir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|34
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|52
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|P
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|32
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|32
|54
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|32
|54
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|32
|51
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|45
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|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
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|32
|65
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|33
|60
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|33
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|34
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|31
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|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
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|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
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|40
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|38
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|35
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|31
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|30
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|33
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