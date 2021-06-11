Son Dakika

Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

İLAN 11.06.2021, 01:43
5
Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait Merkez  Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacak.
İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Söz konusu ihaleyle kiralanacak olan iş yerlerinin türü, aylık ve yıllık kiralama bedeli ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@