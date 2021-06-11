Sinop'ta belediyeye ait terminalde 32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait Merkez Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacak.

İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu ihaleyle kiralanacak olan iş yerlerinin türü, aylık ve yıllık kiralama bedeli ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

