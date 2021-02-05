Flaş HaberÇorum’un nüfusu 530.126’ya geriledi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2021 yılı aktüerlik sınavları ilanı
İLAN 05.02.2021, 00:30
4
Aktüerler Yönetmeliğine göre yapılması gereken aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Şubat 2021
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:30