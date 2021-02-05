Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2021 yılı aktüerlik sınavları ilanı

Aktüerler Yönetmeliğine göre yapılması gereken aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek.

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