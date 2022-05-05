SGK 61 adet taşınmazı satışa çıkardı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 61 adet gayrimenkulün açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

Ankara, Çorum, Konya, Karaman, Kütahya, Samsun, Erzurum, Nevşehir, Uşak, Muğla, Antalya, Denizli, Manisa ve Aydın illerinde bulunan gayrimenkullerin satış ihaleleri, 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini ve belgeleri, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sokak No:30 Kızılay/Ankara adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

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