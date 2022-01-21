Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
İLAN 21.01.2022, 01:06
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atakum'da bulunan golf tesislerini kiraya veriyor.
Golf tesisi işletmesi, otopark alanına 8 adet tenis kortu, tenis kortlarına ait tesis binası ve 140 araçlık otopark alanı inşa etmek koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecek.
İhale, 3 Şubat 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İhale ilanını görüntülemek için tıklayınız.
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