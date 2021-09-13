Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün yetiştirdiği Safkan Elit Arap Koşu Tayları, açık artırma usulüyle ihaleye edilecek.

15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayının satış ihalesi, 28 Eylül 2021 Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda Sultansuyu Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale Şartnamesi, TİGEM Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-Ankara adresine veya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Malatya’da görülebilir.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.