Osmancık marka çeltik ihale ile satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kargı Belediyesi Çeltik İşletmesince 2020 ekim döneminde sazak çeltik arazilerinden elde edilen çeltiklerden takriben 150.000 Kg. (150 Ton) uzun dane Osmancık marka çeltiği, (Uzun Dane) 40 tonluk partiler halinde 4. (Dört) parti (son parti) toleranslı olmak üzere 2886 sayılı yasanın 45-46 ve47. maddeleri gereğince 30.03.2021 Salı günü saat 14.00’de Kargı Belediyesi

Meclis Salonunda satışı yapılacaktır.

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