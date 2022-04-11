Osmancık Belediyesi beton parke taşı satın alacak
İLAN 11.04.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kilitli beton parke taşı, patinato karo ve antik (tarihi) görünümlü beton parke taş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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