Osmancık Belediyesi akaryakıt satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Belediyesi (-220.000 LT Motorin, -10.000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan.)) akaryakıt ürünleri alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.