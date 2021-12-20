Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, S. S. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Olağan Genel Kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu.

Birliğin 2020/2021 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11.00’de, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 11.00’de T.C. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak.

Toplantıda, iş yılının genel durumu gündem gereğince Kooperatif Temsilcilerinin incelemesine sunulacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ilanını görüntülemek için tıklayınız.