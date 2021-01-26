Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların 4 Şubat 2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.