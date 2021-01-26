Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
İLAN 26.01.2021, 01:17
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların 4 Şubat 2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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