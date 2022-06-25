Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezini kiraya verecek
İLAN 25.06.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mudanya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin 1. etabı, 4 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.00'te kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.
İhaleye katılacak istekliklerin istenilen evrakları en geç ihale günü saat 10.00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri, ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İhalede muhammen bedel 120 milyon Türk Lirasıdır.
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