Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Mardin Havalimanı Müdürlüğü, Mardin Havalimanı - Şehir Merkezi - Otogar ve aksi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmetini aylık 6 bin TL muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile bir yıllığına kiraya verecek.

Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi Mardin Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100 TL karşılığında temin edilebilecek. Hizmete talip olanların 7 Ekim 2021 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakı tamamlayıp DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

İhale 7 Ekim 2021 günü saat 14.30’da DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğünde yapılacak.

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