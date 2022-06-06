Malkara Belediye Başkanlığı'ndan kiralık taşınmazlar
İLAN 06.06.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 69 adet ticarethane 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek.
İhaleler 15 Haziran 2022 tarihinde Belediye Encümen Odasında yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenen belgeler ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne son başvuru tarihi olan 14 Haziran 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
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