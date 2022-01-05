Lisansüstü eğitim duyurusu
İLAN 05.01.2022, 00:02 04.01.2022, 13:47
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.
Adayların ilgili Enstitülere 3 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde yer almaktadır.
Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.
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|2. Konyaspor
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|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
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|8. Alanyaspor
|19
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|9. Gaziantep FK
|19
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|10. Galatasaray
|19
|27
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|15
|Takımlar
|O
|P
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|39
|2. Ankaragücü
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|36
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|36
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|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
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|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
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|19
|27
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|18
|25
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|20
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|23
|13. Aston Villa
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|22
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|19
|21
|15. Everton
|18
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|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
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|28
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|26
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|23
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|23
|14. Osasuna
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|22
|15. Mallorca
|19
|20
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|18
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|16
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|19
|16
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|19
|14
|20. Levante
|19
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