Kütahya'da TOKİ konutları satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) Kütahya'da 196 adet konutu satışa sundu.

Kütahya Merkez'de yer alan ve konut tipi 3+1 ve 4+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Halk Bankası Kütahya Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Kütahya Merkez Parmakören’de 196 adet konut satışı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız



