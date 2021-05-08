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Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak

İLAN 08.05.2021, 01:52
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Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde ilanda mahalle, mevki, niteliği ve büyüklüğü belirtilen tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazların satışı, 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacak.
Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 

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