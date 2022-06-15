Kırklareli Üniversitesi Teknokenti'nden yapım ihalesi
İLAN 15.06.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırklareli Üniversitesi Teknokenti Anonim Şirketi, Teknokent idare binası ve kuluçka merkezi yapımı kapsamında ihale düzenleyecek.
İhale kapsamında 9.560 metrekare betonarme karkas bina (inşaat, mimari, mekanik, elektrik ve altyapı imalatları) yaptırılacak. İhale 23 Haziran 2022 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.
İhale sonucunda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.
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