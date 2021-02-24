Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Havalimanı – Şehir Merkezi - Otogar ve tersi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmeti, ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhaleye iştirak edecekler 50.000.-TL (EllibinTL) geçici teminat vereceklerdir.

Yolcu taşıma ihalesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.