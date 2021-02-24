Son Dakika

Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek

İLAN 24.02.2021, 01:31
9
Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Kayseri Havalimanı – Şehir Merkezi - Otogar ve tersi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmeti, ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhaleye iştirak edecekler 50.000.-TL (EllibinTL) geçici teminat vereceklerdir.

Yolcu taşıma ihalesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@