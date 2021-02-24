Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
İLAN 24.02.2021, 01:31
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Havalimanı – Şehir Merkezi - Otogar ve tersi yönde yapılacak yolcu taşıma hizmeti, ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.
İhaleye iştirak edecekler 50.000.-TL (EllibinTL) geçici teminat vereceklerdir.
Yolcu taşıma ihalesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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