Karayolları Genel Müdürlüğü 4 adet arsa satacak
İLAN 20.01.2021, 02:04
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Hatay'da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 4 adet arsa satışa sunuldu.
Arsaların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 26 Ocak 2021 tarihinde saat 1400'te Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız
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