Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi, enerji v.b. faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale yolu ile devredilecek.

İhaleler ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş.’de mesai saatleri içerisinde imza karşılığı ücretsiz görülebilecek.

İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi hükümlerine göre “Kapalı Teklif ve Artırma Usulü” ile 10 Şubat 222 tarihinde Aydın Valilik Binası zemin katta bulunan toplantı salonunda yapılacak.

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