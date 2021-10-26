İstanbul'da kamu konutu satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul'un Bakırköy, Fatih, Beşiktaş, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde bulunan kamu konutları satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde yapılacak.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek. İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilecek.

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