İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yarışmaya davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest ulusal, mimarlık yarışmasının katılım şartlarına ulaşmak için tıklayınız