İskilip Orman İşletme Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskilip Orman İşletme Müdürlüğü merkezi için 60.000 lt. motorin ve 500 lt. kurşunsuz benzin , Bayat-Kunduzlu Orman İşletme Şeflikleri için 10.000 lt. motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

