İş merkezi katlı otopark inşaatları yaptırılacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait Arslanca Mahallesi, 472 ada, 170 parselde bulunan “Arsa” vasıflı 4092.93 m2 miktarındaki taşınmaz ile; mülkiyeti Çanakkale Belediyesi, Cahide Doğan, Alaattin Dizer, Hüsniye Kalfa, Nedim Gürbüz, Haşim Cumalı, Özay Cumalı, Emine Cumalı ve Ersin Mukaddes Oğuz’a ait Arslanca Mahallesi, 472 ada 169 Parselde bulunan “Arsa” vasıflı 1380.23 m2 miktarındaki taşınmazlar üzerinde yapılacak “İş Merkezi ve Katlı Otopark” inşaatının imar durumuna ve mevcut projesine uygun ‘blok nizam 6 kat’ yapılanma koşulunda projelendirilmiştir. Yapı ruhsatı ve eki projelerine uygun olarak aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.