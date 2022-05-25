Hopa Belediyesi'nden dükkan satış ihalesi
İLAN 25.05.2022, 00:15
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.
İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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