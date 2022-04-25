Hırdavat, inşaat ve elektrik malzemeleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İSM ve bağlı sağlık tesisleri için 2022 yılı hırdavat,inşaat ve elektirik malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

