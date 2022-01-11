Hazır beton, temel ile asfalt mıcırı ve kum malzemesi alacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Belediye Başkanlığı C-20-25 Hazır Beton, Temel ve Asfalt Mıcırı ve Kum Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

