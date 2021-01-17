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Hacettepe Üniversitesinden lisansüstü programlara öğrenci alım ilanı

İLAN 17.01.2021, 11:00
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Hacettepe Üniversitesinden lisansüstü programlara öğrenci alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü programlara sınavla  Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacak. Posta ile aday kaydı yapılmayacak.

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