Hacettepe Üniversitesinden lisansüstü programlara öğrenci alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacak. Posta ile aday kaydı yapılmayacak.

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