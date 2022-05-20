Gıda ürünleri satın alınacak
İLAN 20.05.2022, 00:41
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hitit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , kırmızı et-tavuk eti-süt ür-tatlı-un-balık eti-kahvaltı malz.-d. kaynak su-yaş gıda mal alımı (9 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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|35
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|15. Adanaspor
|35
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