Gıda ürünleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hitit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , kırmızı et-tavuk eti-süt ür-tatlı-un-balık eti-kahvaltı malz.-d. kaynak su-yaş gıda mal alımı (9 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.