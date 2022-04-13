Gaziantep Şehitkamil'de 3 adet konut-ticaret alanı satışa çıktı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep Şehitkamil 15 Temmuz'da bulunan 3 adet konut+ticaret alanı nitelikli arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.

İhale 21 Nisan 2022 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhale için internet katılımı 19 Nisan 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sonlanacak. Salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde gerçekleştirilecek.

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