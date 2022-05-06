Emniyet Genel Müdürlüğünden mübadele ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin" 38. maddesi uyarınca HEK durumda bulunan 200 adet taşıtın mübadelesi için ihale düzenleyecek.

Teklifler, 23 Mayıs 2022 günü saat 11.00'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Destek Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Yaylabağ Mah. Emniyet Müdürü Ömer Faruk Oktay Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresine verilecek.

Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilecek.

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