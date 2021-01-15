Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak
İLAN 15.01.2021, 11:32 15.01.2021, 11:37
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır.
Son başvuru Tarihi 19.02.2021 olup başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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