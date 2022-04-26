Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alacak
İLAN 26.04.2022, 00:38
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 31 öğretim üyesi alacak.
Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
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