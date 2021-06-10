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Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

İLAN 10.06.2021, 00:07
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Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi  Hastanelerinde  istihdam edilmek  ve  giderleri  Özel Bütçeden  karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Elektronik  ortamda  yapılan  başvurular  incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve  Lise  için  2020  KPSS-  P94  puan  sıralaması  esas  alınarak  atanmaya  hak  kazanan  ilan  edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Personel alımıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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