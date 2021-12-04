DHMİ, Gaziantep Havalimanındaki ticari alanları kiraya verecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanları kiraya verecek.

Büfe, kafeterya, eczane, hediyelik eşya satış mahalli vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünce gerçekleştirilecek.

İhale şartnameleri, DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü'nden KDV dahil 250 TL karşılığında temin edilebilir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız