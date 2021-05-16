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Demir, çimento, kireç, tuğla ve fayans yapıştırıcı satın alınacak

İLAN 16.05.2021, 01:03
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Demir, çimento, kireç, tuğla ve fayans yapıştırıcı satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskilip Belediyesi muhtelif inşaatlarda kullanılmak üzere demir, çimento, kireç, tuğla ve fayans yapıştırıcı mal alım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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