Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Darülaceze Başkanlığına ait olan İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunanan ve ilanda nitelikleri belirtilen konut ve işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.