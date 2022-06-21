Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İLAN 21.06.2022, 00:10
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca Öğretim Üyeleri istihdam edecek.
15 Profesör ve 32 Doçent kadrosu için başvurular 20 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
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