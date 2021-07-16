Son Dakika

Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm işi yaptıracaktır

İLAN 16.07.2021, 00:33
11
Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm işi yaptıracaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Temel Eğitim Kurumları 5-Grup onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@