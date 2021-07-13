Son Dakika

Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı işi yaptıracak

İLAN 13.07.2021, 01:49
9
Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü temel eğitim kurumları 3 - grup onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@