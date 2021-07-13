Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı işi yaptıracak
İLAN 13.07.2021, 01:49
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü temel eğitim kurumları 3 - grup onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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