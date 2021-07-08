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Çorum İl Özel İdaresi kanalizasyon şebeke hattı için boru satın alacaktır

İLAN 08.07.2021, 01:26
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Çorum İl Özel İdaresi kanalizasyon şebeke hattı için boru satın alacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalizasyon şebeke hattına boru alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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